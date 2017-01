Air Austral cible la clientèle familiale

La compagnie réunionnaise lance le "Compte Famille" permettant à douze membres d'une même famille de cumuler des "miles" sur un compte commun.

La compagnie Air Austral adapte son programme de fidélité. Le "Compte Famille" permet désormais aux adhérents de mettre en commun de façon automatique des points de fidélité et d'accéder plus rapidement aux billets primes et autres avantages proposés par le programme Capricorne.

Le "Compte Famille" peut comptabiliser jusqu'à 12 membres de la même famille. Pour être éligible au "Compte Famille", deux personnes au minimum sont requises (conjoint(e) et/ou enfants). Tous les membres de la famille doivent être inscrits individuellement au programme Capricorne.

Le responsable peut être adulte, parent ou enfant majeur, membre du programme Capricorne. Il peut seul effectuer les demandes de primes. Renseignements : comptefamille@air-austral.com.