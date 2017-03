Air Austral aux portes du partenariat avec Air Madagascar

Au terme de presque deux mois de négociations qui se sont tenues entre les cabinets IOS Partners et TroyAvi et les deux compagnies retenues dans la "short list", Ethiopian Airlines et Air Austral, les conclusions techniques ont été remises au conseil d'administration d'Air Madagascar.

A la suite de cette transmission, le conseil d'administration a pris, lors d'une réunion tenue le 13 mars 2017, la décision de recommander à l'Etat malgache la désignation de la compagnie Air Austral en tant que "soumissionnaire préféré". Le conseil d'administration a donc invité Air Austral à finaliser avec l'Etat malgache les négociations en vue de la signature au 31 mars 2017 un protocole d'accord et au 31 mai un contrat de partenariat stratégique et d'un pacte d'actionnaires.