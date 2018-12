Air Austral/Air Madagascar : la ligne Réunion-Tuléar est ouverte

Cette liaison ouverte le 3 décembre, et qui fait escale à Fort Dauphin, symbolise le début de la traduction concrète dans les faits du partenariat stratégique entre Air Austral et Air Madagascar.

Comme annoncé, le premier vol des compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar a décollé avec succès de Saint Denis de la Réunion le lundi 3 décembre pour rejoindre les villes malgaches de Fort Dauphin et Tuléar. Les deux transporteurs resserrent ainsi encore leurs liens en créant une passerelle aérienne entre le sud de Madagascar et l'île de la Réunion.

La liaison Réunion-Fort Dauphin-Tuléar sera désormais opérée conjointement au moyen des Boeing 737-8 des deux compagnies et ce, à raison de deux fréquences par semaine, le lundi par Air Austral (en partage de codes avec Air Madagascar) avec un décollage de la -Réunion à 9h15 et une arrivée à Tuléar via Fort Dauphin à 12h45, et le vendredi par Air Madagascar (en partage de codes avec Air Austral) avec un décollage de Tuléar à 9h05 et une arrivée à la Réunion via Fort Dauphin à 14h25. Le billet aller-retour est proposé à partir de 299 euros TTC.