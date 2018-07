Air Astana représenté en France par APG

La compagnie du Kazakhstan, Air Astana, vient d'annoncer qu'elle avait choisi APG comme représentant général en France. "Air Astana a choisi APG pour accompagner sa croissance sur le marché français. Son expertise de la distribution et de la commercialisation doit permettre à Air Astana de se développer encore plus rapidement au départ de France vers l'Asie Centrale et au-delà. APG accueille également dans ses locaux la direction France et direction Europe de l'Ouest-Amériques", précise Eric Didier, directeur Europe de l'Ouest-Amériques d'Air Astana.

Air Astana opère trois vols par semaine en Boeing 757 entre Paris CDG et Astana au Kazakhstan, les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols opérés au départ de France sont configurés en trois classes : 16 business, 12 sièges Economy Sleeper et 108 sièges economy. La compagnie opère aussi quotidiennement au départ de Londres et Francfort vers Astana et exploite six vols hebdomadaires vers Atyrau au départ de Francfort et Amsterdam.