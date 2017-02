Air Asia X lâche déjà Maurice

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La compagnie low cost, qui était en concurrence sur cette liaison avec Air Mauritius (qui l'opérait via Singapour avec la mise en place du couloir aérien Singapour-Maurice), prévoyait pourtant d'ajouter une quatrième fréquence hebdomadaire en juillet 2017, n'a donc pas trouvé son marché.

"La suspension de la ligne de Maurice est en partie lié à un large plan de la compagnie pour restructurer son réseau visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'utilisation de ses avions. Cela permet aussi d'accélérer la croissance des capacités vers les marchés clés d'Air Asia X comme l'Australie, la Chine, Taiwan, le Japon et la Corée", fait savoir la direction de la compagnie dans un communiqué.

La compagnie malaise a décidé d'arrêter la ligne Kuala Lumpur-Maurice le 25 mars 2017 après seulement six mois d'exploitation.

