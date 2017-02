Air Asia veut sévir contre les vendeurs de billets frauduleux

La compagnie low cost malaise AirAsia, et sa filiale long courrier AirAsia X, ont émis une alerte contre des publicités provenant d'agents de voyages non autorisés proposant des billets ultra réduits pour les deux compagnies sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram.

Un rapport de police a été dressé à la demande d'AirAsia, suite à de nombreuses plaintes de passagers victimes de ces pratiques frauduleuses. AirAsia recommande aux passagers de réserver leurs billets seulement sur son site internet (www.airasia.com), les sites officiels ou affiliés (AirAsiaGo.com) ou les centres de ventes listés sur son site.

"Nous n'hésiterons pas à entreprendre toute action juridique contre les individus ou les groupes qui mettent en place des systèmes illégaux utilisant la marque AirAsia", prévient la compagnie à bas coûts. En cas de doute, AirAsia invite le grand public à se reporter à ses pages officielles sur Facebook (facebook.com/airasia), Twitter (twitter.com/airasia), AskAirAsia (airasia.com/ask).