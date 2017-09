Aimé Césaire vise 2,5 millions de passagers en 2030

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La nouvelle structure permettra un quasi-doublement de la surface de l'aéroport (près de 20 000 m2 supplémentaires). A l'est, une nouvelle salle d'embarquement d'une capacité de 1000 m2 sera aménagée. A l'ouest, les travaux permettront d'ajouter des comptoirs d'enregistrement supplémentaires, une nouvelle salle d'embarquement dédiée aux vols régionaux, de créer un couloir d'accès entre les deux salles d'embarquement, de repositionner le filtre départ avec la mise en place de 9 filtres sûreté au lieu de 5, de relocaliser les comptoirs des loueurs de voitures pour fluidifier la circulation dans cette zone.

La SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire) a dévoilé lundi 4 septembre un projet d'extension aéroportuaire, avec un objectif d'atteindre un trafic de 2,5 millions de passagers à l'horizon 2030. En 2016, la plateforme a enregistré un record de fréquentation avec plus de 1,8 million de passagers, 13 compagnies aériennes et 18 destinations desservies.

