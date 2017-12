Aigle Azur va se lancer sur le long-courrier

La compagnie a pris commande de 2 Airbus A330-200 tri classes qui devrait intégrer la flotte durant le 1er semestre 2018.

Aigle Azur se développe tous azimuts. Après avoir récemment annoncé un partenariat à grande échelle avec Corsair, la compagnie française vient de dévoiler une commande de deux Airbus A330-200 qui devraient arriver en flotte au cours du premier semestre 2018.

Les deux appareils jumeaux seront équipés de moteurs Pratt&Whitney PW4000 en configuration tri-classe : une classe économique, une classe éco plus, et une classe affaires composée de sièges convertibles en lits parfaitement horizontaux. Les deux gros porteurs long courrier disposeront également d'un système individuel de divertissement à bord (IFE) de dernière génération.

Quand les A330-200 intégreront la flotte d'Aigle Azur, cette dernière sera alors composée de 12 Airbus (un A319, neuf A320 et deux A330). "L'arrivée prévue de ces deux Airbus A330 est ainsi une étape concrète de plus dans le développement de notre jeune compagnie âgée de 71 ans, et qui doit donc voir la mise en oeuvre prochaine d'opérations long-courrier, ouvrant de nouveaux horizons, tout en pérennisant notre position de leader entre la France et l'Algérie, le Portugal, le Mali, le Sénégal, le Liban et l'Allemagne", s'est réjouit Frantz Yvelin, président d'Aigle Azur.