Aigle Azur, Revima, Aerion, ISS, contrats Maintenance equipements, cette semaine dans Air&Cosmos.

Cette semaine dans Air&Cosmos Magazine :

• Défense : des bases russes ciblées par des drones ; la Turquie confirme avec Eurosam.

• Entreprises et marchés : Revima Group s'implante en Asie ; Ametra élargira ses horizons.

• Transport aérien : interview de Frantz Yvelin, PDG d'Aigle Azur ; easyJet atteint un nouveau record en 2017 ; plus de 30 millions de passagers pour Norwegian.

• Programmes et développement : Aerion s'associe avec Lockheed Martin ; l'hélicoptère AW109 Trekker de Leonardo certifié AESA.

• Espace : en 2018, l'ISS évolue encore ; perspectives spatiales 2018.

• Contenu PREMIUM : contrats MRO Maintenance Equipements Monde, contrats Conversion, contrats Défense.

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.

