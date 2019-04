Aigle Azur lance une ligne vers Kiev

La compagnie Aigle Azur poursuit sa dynamique de développement de réseau et a lancé le 18 avril un nouveau vol vers Kiev (Ukraine) au départ de Paris/Orly. L'Airbus A320 a décollé de l'aéroport sud-parisien le 18 avril sous le numéro de vol ZI525 et a atterri aujourd'hui à l'aéroport de Kiev-Boryspil à 2h20 heure locale, avec à son bord 128 passagers.

Aigle Azur va assurer trois vols hebdomadaires entre Paris et Kiev, les mardis, jeudis et samedis (décollage à 22h et atterrissage à 02h10 J+1 heure locale). Les vols retours seront assurés les mercredis, vendredis et dimanches (décollage à 4h30 heure locale, et atterrissage à Paris/Orly à 7h30). La nouvelle ligne est opérée en Airbus A320 bi-classe (12 sièges de classe affaires et 168 sièges en classe économique). Le vol est proposé à partir de 100 euros TTC l'aller simple.