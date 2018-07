Aigle Azur lance des vols intérieurs en France

Après avoir ouvert des lignes long courrier, la deuxième compagnie française va ouvrir une desserte Lyon-Nantes à partir du 28 octobre 2018.

Aigle Azur innove encore. Après l'extension au long-courrier, la compagnie a annoncé qu'elle a allait ouvrir des lignes intérieures en France. Dès le 28 octobre 2018, Aigle Azur lancera ainsi une desserte Lyon-Nantes qui sera exploitée jusqu'à 12 fois par semaine. La ligne sera assurée en Airbus A320, configuré en mono-classe de 180 sièges. Les tarifs démarrent à 37 euros TTC aller-retour.

Parallèlement à ce lancement, Aigle Azur, qui a lancé en juillet une ligne vers Sao Paulo et ouvrira un ligne vers Pékin en septembre, a annoncé qu'elle allait doubler ses fréquences au départ de Paris-Orly vers Berlin et Milan. A l'automne 2018, Aigle assurera ainsi huit rotations hebdomadaires vers la capitale allemande et une liaions bi quotidienne vers la capitale lombarde.