Aigle Azur et ASL Airlines s'associent entre la France et l'Algérie

Les compagnies Aigle Azur et ASL Airlines ont finalisé un accord de partage de codes sur les vols entre la France et l'Algérie, et proposent ainsi une desserte renforcée au départ de 7 villes françaises. L'accord de codeshare permettra à chacune des compagnies de vendre la capacité disponible sur l'ensemble des vols et ainsi proposer une offre nettement plus large et flexible à leurs passagers.

Avec ASL Airlines, Aigle Azur, qui proposait déjà des vols à destination de 7 villes algériennes au départ des aéroports de Paris-Orly, Lyon, Marseille-Mulhouse et Toulouse, renforce sa présence sur les villes d'Alger et d'Oran depuis Paris-CDG, Bordeaux et Perpignan-Rivesaltes.

"Nous sommes très heureux de ce partenariat commercial avec Aigle Azur, compagnie qui fait référence sur les routes aériennes France-Algérie. Entre compagnies françaises privées, en concurrence avec les grandes compagnies nationales, nous partageons des problématiques communes et nous devons allier nos forces pour résister sur les marchés, avec des services de qualité, des fréquences adaptées aux besoins de nos clientèles et des solutions de commercialisation modernes et flexibles", déclare Jean-François Dominiak, directeur général d'ASL Airlines.