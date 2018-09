Aigle Azur dessert l'Empire du Milieu

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le vol Paris-Pékin est le second vol long-courrier lancé par Aigle Azur après l'ouverture de la ligne Paris-Orly/Sao Paulo-Viracopos au Brésil en juillet dernier.

Les horaires sont fixés ainsi. Le vol décolle d'Orly à 13h45 et arrive le lendemain à Pékin à 6h30. Le retour de Pékin décolle à 9h10 heure locale et arrive à Orly à 15h20. Les billets démarrent à 195 euros TTC l'aller-simple.

Aigle Azur opérera désormais la route à raison de trois fréquences par semaine les lundis, mercredis et vendredis en A330-200 configuré en bi-classe : 19 sièges en classe business et 263 sièges en classe économique, dont 46 sièges "Eco Confort".

C'est fait. L'Airbus A330-200 d'Aigle Azur immatriculé H-TIC a décollé hier de l'aéroport d'Orly Sud à 10h16. Et 10h45 plus tard, il a atterri le 6 septembre au matin à Pékin pour un vol inaugural sans encombres.

