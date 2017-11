AFI-KLM E&M débute la maintenance sur Leap

AFI-KLM E&M offre désormais ses services MRO pour le turboréacteur CFM Leap en versions -1A et -1B.

Fort de son expérience acquise précédemment sur les GEnx et autres Trent XWB, AFI-KLM E&M a décidé d'offrir ses services de maintenance pour le Leap, qui prend la suite du succès commercial qu'a été la famille CFM56.

En octobre 2017, CFM, coentreprise entre Safran Aircraft Engines et General Electric, a déclaré AFI-KLM E&M atelier agréé de maintenance pour le Leap, officialisant ainsi la société comme fournisseur de services MRO pour le turboréacteur.

L'offre de services couvre les domaines sous aile et et sur site ainsi que les visites atelier pour les versions Leap-1A et -1B qui équipent respectivement l'Airbus A320neo et le Boeing 737Max.