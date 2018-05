Afghanistan : les UH-60 mènent leur première mission

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En plus des UH-60 Black Hawk, les Etats-Unis vont également livrés à l'Afghanistan des avions d'attaque AC-208 et des A-29 Super Tucano, ainsi que des hélicoptères d'attaque MD-530F. Ainsi, en septembre dernier, le département américain de la défense a annoncé l'acquisition de 150 hélicoptères MD-530F à destination de l'Afghanistan, pour un montant de 1,4 Md$. Un premier lot de 30 voilures tournantes devrait être remis à l'AAF dès l'année prochaine.

Au total, plus de 150 voilures tournantes sont ainsi attendues d'ici 2020. Actuellement, 13 Black Hawk ont déjà été remis à l'AAF. « Les Blackhawks sont idéals pour l'Afghanistan car, outre leur modernité, ils sont parfaitement appropriés aux terrains et aux conditions météorologiques », explique l'USAF.

Les UH-60 font partie d'une stratégie globale visant à moderniser les forces armées afghanes. Sur le plan aérien, plusieurs contrats existent afin de renforcer les moyens des forces aériennes du pays. Un plan de formation existe également, soutenu par l'OTAN à travers la mission Resolute Support. « Les UH-60 vont renforcer la flotte d'hélicoptères de l'armée de l'air afghane (AAF) et éventuellement remplacer les Mi-17 actuellement en service, qui ne sont plus des plateformes viables », rapporte l'US Air Force.

Cette opération de surveillance menée par les hélicoptères UH-60 représente une étape majeure dans la modernisation des forces aériennes afghanes. Alors que les premiers hélicoptères Black Hawk sont arrivés sur la base de Kandahar il y a un peu plus de sept mois, il a fallu attendre que la formation des équipages soit achevée pour pouvoir mettre en œuvre une telle mission.

