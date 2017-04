Afghanistan : les américains utilisent la bombe MOAB sur l'Etat Islamique

Jeudi 13 avril, à 19:32 heure locale, les forces américaines en Afghanistan ont lancé une bombe Massive Ordnance Air Blast sur les positions de l'Etat Islamique. Aussi appelé « mère de toutes les bombes », c'est la première fois que les Etats-Unis y ont recours.

La bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast a été larguée depuis un avion de transport américain sur un ensemble de tunnel détenus par l'Etat Islamique-K (pour Khorasan), dans le quartier de Achin, à l'Est de Kaboul (Afghanistan). Ces informations ont été révélées par l'US Air Force, qui n'a cependant pas spécifiée les résultats d'une telle opération. Selon LCI, 36 djihadistes auraient été tués dans cette attaque.

C'est la première fois que l'armée américaine utilise la MOAB, leur bombe non-nucléaire la plus puissante. Cette bombe guidée thermobarique a été testée pour la première fois en 2003 et devait être uilisée, à l'origine, en Irak.

D'après les forces américaines déployées en Afghanistan, et qui ont menées cette opération, de nombreuses précautions ont été prises afin d'éviter les pertes humaines chez les civils et parmi les forces américaines et afghanes qui opèrent dans la région. En parallèle, l'armée américaine a déclaré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour affaiblir au maximum les forces de l'Etat Islamique à Achin. Elle « continuera les opérations offensives jusqu'à ce que l'Etat-Islamique en Afghanistan soit détruit ».

L'Etat-Islamique-K, ou groupe Khorasan, correspond à la branche afghano-pakistanaise de l'Etat-Islamique. Elle regroupe principalement les talibans qui opéraient au Pakistan et en Afghanistan.

Video de l'US Air Force lors des tests de la MOAB en 2003.