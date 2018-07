Affichage tête haute et vision améliorée pour le Challenger 350

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Avec l’ajout de l’affichage tête haute léger, ce système permettra aux pilotes de voler avec les yeux toujours vers l’avant durant toutes les phases du vol, notamment aux moments cruciaux du décollage et de l’atterrissage.

« Ajoutés au poste de pilotage déjà bien équipé de l’avion Challenger 350, l’affichage tête haute et le système de vision améliorée accroîtront la conscience situationnelle du pilote afin de procurer aux passagers un vol encore plus en douceur », a déclaré David Coleal, président, Bombardier Avions d’affaires.

Ces systèmes rehausseront les fonctionnalités avioniques avancées de l’avion, dont le puissant système de vision synthétique (SVS) et le radar météo MultiScanMC, afin de réduire la charge de travail des pilotes et d’accroître la conscience situationnelle globale.

Bombardier a annoncé qu'il offrira l’affichage tête haute et le système de vision améliorée en option sur les biréacteurs d’affaires Challenger 350. L’affichage tête haute et le système de vision améliorée compléteront l’offre de base de premier ordre de l’avion Challenger 350.

