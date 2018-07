Aeronautics Group : une gamme de drones étendue

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Sur le salon Eurosatory, qui s'est tenu en juin au parc des expositions de Villepinte, l'entreprise Aeronautics Group exposait de nombreux modèles de drones. Avec plus de 20 ans d'expérience et 75 utilisateurs à travers le monde, l'entreprise n'entend pas se reposer sur ses acquis. Dans ce sens, elle a récemment mis au point un nouveau drone appartenant à la famille Orbiter, le drone tactique Orbiter 4.

La société israélienne Aeronautics Group présentait sur Eurosatory sa gamme de drones, composée des familles Orbiter, Pegasus, Aerostar et Dominator.

