Aero Vodochody et Israel Aerospace Industries présentent l'avion de combat F/A-259 Striker

Les deux industriels ont profité du salon Farnborough pour présenter un nouveau modèle d'avion de combat, le F/A-259 Striker.

Le 19 juillet, l'entreprise tchéque Aero Vodochody et l'israélien IAI ont présenté le nouvel avion de combat multirôle F/A-259 Striker, qu'ils ont développé conjointement. Inspiré du L-159, ce nouvel appareil, propulsé par un moteur Honeywell F-129, permet de conduire des missions d'appui aérien, des opérations contre insurrectionnelles ou encore de la surveillance des frontières. Le F/A-259 Striker peut emporter de l'armement afin de réaliser des missions d'interception. Il dispose ainsi de sept points d'emport.

Par ailleurs, plusieurs modifications peuvent être réalisées sur le F/A-259 afin d'accroître les capacités de l'appareil. Il peut ainsi être équipé d'un radar AESA à antenne active, d'une capacité de ravitaillement en vol ou encore de viseurs de casque.

« Aero et IAI ont présenté l'avion de combat multirôle F/A-259 Striker, qui dispose d'un large spectre de capacités pour les missions de combat. Il répond aux besoins des forces aériennes partout à travers le monde en combinant performances et faibles coûts d'acquisition, d'opération et de maintenance », a déclaré le PDG d'Aero Vodochody, Giuseppe Giodro, sur Farnborough. Selon le directeur général d'IAI, le F/A-259 Striker répond aux exigences du programme OA-X qui vise à doter l'US Air Force d'avion d'attaque léger.