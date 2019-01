AERO’NOV, le rendez-vous de l’innovation dédié aux industries Aéronautique et Spatiale, organise sa 7ème édition à Paris-Saclay, les 13 et 14 février 2019.

Rendez-vous annuel dédié à la R&T et l’innovation pour les industries aéronautique et spatiale, AERO’NOV est un forum d’échanges qui s’organise sur deux journées et présente un programme complet, articulé autour d’une exposition B2B mettant en avant des savoir-faire issus de PME et centres de R&D, de sessions pitch mettant à l’honneur plusieurs startup innovantes et d’une trentaine de conférences sur 3 thématiques: les procédés & matériaux innovants, l’avion connecté, les énergies nouvelles.

L’édition 2019 se déroulera dans un tout nouveau lieu de la région Parisienne, le Centre de Congrès Paris Saclay (Massy), situé en plein cœur d’un écosystème riche en innovation et à proximité de groupes majeurs du secteur, tels que Safran ou Thales, pour ne citer qu’eux.

Ayant organisé ses deux précédentes éditions en Région Provence-Alpes Côte d’Azur en partenariat avec le Pôle SAFE, AERO’NOV revient cette année en Ile-de-France et attend plus de 300 participants, parmi lesquels les principaux constructeurs et équipementiers de premier niveau, mais également une centaine de PME innovantes spécialisées dans des domaines tels que l’Internet des Objets (IoT), le Big Data, l’Intelligence Artificielle, l’électronique, l’énergie, les matériaux, l’impression 3D et bien d’autres.

Rendez-vous les 13 & 14 février 2019 au Palais des Congrès Paris Saclay !

www.aeronov-connection.com