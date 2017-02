Aero India : Rafael pousse pour être sur le Rafale Indien

Sur le stand de Rafael est présentée une silhouette de Tejas équipée de toute la gamme d'armements et de pods proposée par l'industriel israélien. « Mais nous aurions aussi bien pu présenter un Rafale » annoncent les représentants de Rafael. En effet, ces derniers font la promotion de leurs systèmes afin qu'ils soient embarqués sur le chasseur français dans la version qui est en cours de développement pour l'armée de l'air indienne. « Des discussions sont en cours et nous avons de très bon contacts avec Dassault » poursuivent-ils. Des discussions qui ont été confirmées par l’avionneur français. Cependant rien n'est encore joué, d'ici à l'entrée en service des appareils les choix indiens en matière d'armement peuvent évoluer.

Parmi ces armements se trouve en particulier la gamme de bombes planantes Spice. Trois versions sont proposées 2000, 1000 et 250 en fonction de leur poids en livres. Les Spice sont des bombes non propulsées mais dotées d'ailes se déployant après le largage qui leur permettent, selon Rafael, de voler sur une très longue distance. Le guidage se fait à l'aide d'un système electro optique et infrarouge. La bombe frappe un pixel qui lui ait désigné à partir d'une image réalisée en amont lors d'une reconnaissance ou prise durant le vol par une nacelle de désignation vidéo. L'arme est programmée pour reconnaître sa cible en comparant l'image enregistrée et celle observée en temps réel durant le vol.

Les Spice 2000 et 1000 sont en service depuis plusieurs années en Israël. Une bombe peut être fixée sur chaque point d'emport.

La Spice 250 est plus récente et d'après Rafael, elle entrerait progressivement en service au sein de l'armée de l'air israélienne. Cette arme est dotée d'une liaison de données (Contrairement aux Spice 2000 et 1000) permettant une mise à jour de la cible durant le vol. L'arme peut ainsi être employée contre une cible mobile. Rafael a également développé un point d'emport pouvant soutenir quatre Spice 250.

Rafael fait également la promotion de ses pods de désignation laser et de ses pods de guerre électroniques. Enfin l'industriel israélien espère placer en Inde ses systèmes de défense aériennes Iron Dom et Spyder pour les programmes SR SAM (Short Range Surface Air Missile), QR SAM (Quick reaction SAM pour l'Air Force) et LL QRM (Long Range Quick Raction).