Aéro India 2017 : Une JV MBDA-Larsen & Toubro

La JV se consacrera dans un premier temps au développement d'un missile anti chars de cinquième génération (ATGM5s pour "fifth generation Anti-Tank Guided Missiles"). L'Inde emploie plusieurs missiles produits par MBDA. Les Mirage 2000 modernisés sont équipés du missile MICA, le missile ASRAAM est en cours d'intégration sur les Jaguar et le Rafale devrait être équipé de plusieurs armements fournis pas MBDA.

Selon Antoine Bouvier, président de MBDA, le missilier européen "s'est toujours concentré sur l'établissement de partenariats, les plus complets possibles, avec les forces armées locales mais aussi avec l'industrie indienne".

La nouvelle société sera détenue à 51% par L&T et à 49% par MBDA. Cette JV permettra aux deux industriels d'être en conformité avec les lois indiennes sur les investissements directs étrangers mais aussi avec la politique du "Make in India" (Fabriquer en Inde !). Le ministère de la défense indienne demande en effet que les systèmes commandés pour les forces armées locales soient produits localement. Le cas du Rafale étant une exception pour répondre à un besoin urgent.

A la veille de l'ouverture du salon Aero India 2017 à Bangalore, MBDA a annoncé l'établissement d'une joint venture (JV) avec la société indienne Larsen & Toubro (L&T). Cette JV baptisée "L&T MBDA Missile Systems Ltd", proposera des missiles et des systèmes de missiles pour "répondre aux besoins des forces armées indiennes".

