Aero India 2017 : Un Jaguar au long nez

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

En parallèle, un programme d'intégration du missile air-air ASRAAM de MBDA a été lancé. Des échanges techniques ont eu lieu avec le missilier européen et l'intégration devrait débuter prochainement.

Le Jaguar Darin III est équipé d'une nouvelle avionique, d'un système de mission à architecture ouverte, d'un radar de conduite de tir, d'un système d'enregistrement vidéo, d'un système de navigation GLONASS, d'un nouvel auto pilote et d'un radio altimètre avec une marge d'erreur de 1% à 20 000 pieds selon HAL. L'IFF a été porté au standard 1 indien.

Les amoureux du Jaguar remarqueront tout de suite cette nouvelle configuration. HAL et l'armée de l'air indienne exposent à Aero India un Jaguar doté d'un nouveau nez, plus long que le précédent. Il s'agit d'un appareil modernisé dans le cadre du programme DARIN III. Un appareil qui doit recevoir officiellement son certificat de capacité operationelle initiale durant ce salon.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Time to Fly

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.