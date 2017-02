Aero India 2017 : Thales se positionne sur les mini-drones

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le marché indien est considéré « accessible » par les industriels français. Car le développement de la filière drone en Inde passe nécessairement par le recours à des industriels étrangers. Traditionnellement, l'industrie la plus présente en Inde est celle israélienne. Les forces armées indiennes mettent en œuvre plusieurs plateformes d'IAI (Israel Aerospace Industries) : le Heron, le Searcher ou le Harops. Les français espèrent bien percer. Thales est en première ligne. Fort du succès du programme français SMDR (système de minidrones de renseignement), le français, déjà bien implanté en Inde, capitalise sur son succès français pour placer son Spy' Ranger, dans une version « indianisée » avec la collaboration de partenaires locaux.

Le Ministère de la défense indien, qui aujourd'hui opère une flotte d’aéronefs à 95% pilotée, est de renverser la tendance de manière drastique. D'ici 10 ans, la défense indienne table sur une flotte d'aéronefs équilibrée, à 50% piloté et à 50% non piloté. Une ambition évaluée à des milliers de drones qui pourrait représenter jusqu'à 5 milliards de dollars d'ici 2027 !

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Time to Fly

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.