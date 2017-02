Aero India 2017 : Les Français en force !

Mardi 14 février s'ouvrira l'édition 2017 du salon aéronautique de Bangalore "Aero India". Cette fois encore, les industriels français seront présents en force. Mais cette année, le salon aura une saveur particulière suite à la signature par New Delhi en 2016 du contrat d'acquisition de 36 Rafale.

Dassault Aviation a annoncé une forte présence afin de présenter "son savoir-faire dual militaire et civil". Trois Rafale de l'armée de l'Air seront présent sur le salon et une démonstration en vol aura lieu chaque jour. Ces appareils embarquent aussi en général des représentants des forces armées locales pour des vols de démonstration.

La gamme civile de Dassault Aviation sera aussi représentée avec un Falcon 8X et un Falcon 2000LXS.

Thales mettra en avant sa présence à bord du Rafale mais aussi ses programmes de coopération avec l'industrie locale. Le groupe français participe actuellement au programme de modernisation des Mirage 2000 indiens. Les solutions d'avionique et de navigation pour les Mirage 2000, les MiG-21 et 27 et les Su-30 seront présentées ainsi que des systèmes de guerre électronique.

Safran sera également présent sur le salon au côté de la quarantaine de sociétés françaises exposantes. D'autre entreprises feront le déplacement sans être exposants. C'est le cas de Spring Technologies, PME éditant des logiciels permettant aux industriels une utilisation optimisée de leurs machines à commande numérique. Une société qui espère que le contrat Rafale aura des impacts positifs grâce aux offsets qui devraient être liés au programme.