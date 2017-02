Aero India 2017 : La DRDO avance sur son radar AESA

En 2012 l'Inde a lancé le développement d'un radar à antenne active (AESA) intégrable sur un chasseur. Ce programme dédié particulièrement au Tejas a été confié au laboratoire LRDE de Bangalore (En charge du développement des systèmes électronique et radar) de la DRDO (Organisme du ministère de la défense indien spécialisé dans la recherche et le développement).

Le LRDE n'est pas parti d'une feuille blanche et s'est appuyé sur les technologies développées pour l'AEW&C (Système de veille aérienne et de contrôle embarqué sur un ERJ-145 d'Embraer). Le nouveau radar baptisé AESAR-FCR devrait être testé en vol fin 2018. Selon la DRDO, sa portée est comprise entre 0,25 et 150 km. L'antenne est totalement active. Le radar est multimode et le système a été doté d'un module de transmission/réception. Il peut poursuivre jusqu'à six pistes et peut être employé comme conduite de tir pour un missile.

Le programme est donc en route mais il reste encore du chemin. Une fois le système jugé opérationnel, il faudra industrialiser sa production avec une société locale.