Aero India 2017 : HAL et BAE présentent l'advanced Hawk

C'est un projet ne répondant pas à aucune demande spécifique. Un démonstrateur conçu pour tester (provoquer ?) le marché. L'industriel indien HAL (Hindustan Aeronautics Limted) et son partenaire britannique BAE Systems ont profité du salon Aero India 2017 pour présenter une nouvelle version de l'avion d'entrainement Hawk, l'Advanced Hawk.

Ce partenariat se base sur un collaboration ancienne née avec la production du Jaguar en Inde puis celle du Hawk (Plus de 100 appareils produits en Inde). L'idée a été d'intégrer un certain nombre d'innovations disponibles sur étagère ainsi que quelques nouveautés pour présenter un avion d'entrainement capable de répondre aux besoins inhérents à la formation des pilotes sur des appareils modernes.

L'advanced Hawk est par exemple équipé de la perche de ravitaillement conçue pour les Hawk de l'armée de l'air australienne. L'avionique du cockpit, composée d'un écran unique modulable, est basée sur une solution déjà existante fournie par l'américain L3. Ce système tactile peut reproduire l'avionique de nombreux appareils en service. L'advanced Hawk dispose de capacités de simulation importantes permettant de régler le niveau de charge de travail du pilote en fonction des besoins de la formation.

Du côté des nouveautés on peut noter une importante modification de la voilure. Les bords d'attaque de l'aile sont composés de trois ensembles mobiles et les plans horizontaux ont été modifiés. Ces innovations permettent, selon BAE, d'augmenter la portance de l'appareil et ainsi d'obtenir de meilleures performance en ascension, en virage et à faible vitesse. La capacité d'emport a aussi été améliorée.

En effet l'Advanced Hawk a été présentée avec une large gamme d'armement comprenant les missiles Brimstone (Sol-Air) et ASRAAM (Air-air) de MBDA ainsi que la bombe Paveway IV de Raytheon. L'appareil peut également être équipé d'un pod de désignation Litening de Rafael. Sans oublier un système d'alerte radar et un lance leurres. Tout pour faire de l'advanced Hawk un petit avion de combat en plus d'un avion de formation avancée.

Le nouvel appareil devrait effectuer son premier vol dans la configuration présentée à Aero India dans les jours à venir. HAL et BAE pensent également pouvoir se baser sur l'advanced Hawk pour proposer des modernisations des Hawk actuellement en service.