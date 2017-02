Aero India 2017 : Drone Volt lorgne sur le marché indien

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce dernier, qui est une déclinaison du Hercules 5K (pour charge utile de 5 kg), vise le marché de la surveillance continue "d'espaces et d'évènements dont la sécurité est primordiale". Un marché de la surveillance aérienne qui s'intègre dans le cadre de la protection de sites sensibles : centrales, aéroports,....

Drone Volt cherche à s'implanter sur le marché indien et vient de se trouver pour celà un partenaire-relais. En l'occurence, la société Axiscades Aerospace & Technologies Private Ltd. Les deux entreprises ont signé en ce sens un protocole d'accord pendant le salon Aero India 2017 qui se déroule à Bangalore. Drone Volt expose d'ailleurs à Aero India, sur le stand du groupe Axiscades, son nouveau drone, le Hercules 5 UF.

