Aéro combat : Sikorsky/Boeing présentent leur vision du futur

Sikorsky (Groupe Lockheed Martin) et Boeing ont publié, le 10 avril 2017, un film présentant, en image de synthèse, leur vision du futur de l'aéro combat. Cette vision repose sur le concept X2 développé par les deux sociétés.

Le X2 est un démonstrateur équipé d'un rotor contrarotatif et d'une hélice propulsive qui permet selon Sikorsky/Boeing de gagner en vitesse, en autonomie, en manoeuvrabilité et en capacité d'emport. Les deux industriels américains avaient déjà présenté deux concepts employant les technologies du X2 : le S-97 Raider et le SB-1 Defiant.

Ce film met en scène, semble-t-il, le SB-1 Defiant, un appareil de manoeuvre opéré par un équipage de quatre personnes et pouvant emporter 12 soldats avec leurs équipements de combat. En configuration "évacuation sanitaire", l'appareil peut embarquer 8 brancards. Des mitrailleuses de sabord peuvent être montées pour l'autodéfense de l'appareil durant toutes les phases de vol. Cette version est décrite comme une variante "assaut".



Cette vidéo montre aussi un appareil de combat évoluant au côté du Defiant, la version "attaque" du concept de Boeing/Sikorsky. Le véhicule emploie les mêmes technologies que le Defiant et Boeing/Sikorsky insistent sur les équipements communs aux deux aéronefs : rotor, motorisation, contrôle de vol, avionique… Cet appareil de combat est configuré comme les hélicoptères d'attaques actuels avec un équipage de deux personnes, un canon en tourelles et de l'armement sous voilure.