AerCap resigne pour 50 Airbus A320neo supplémentaires

Avec cette nouvelle commande pour 50 Airbus A320neo, le loueur AerCap compte désormais 270 appareils de la famille A320neo en portefeuille.

Entre Noël et le Nouvel An, pas de répit chez Airbus et Boeing. Le premier vient d'annoncer une nouvelle commande de la part du loueur AerCap, basé à Amsterdam, et qui vient de resigner pour une nouvelle commande d'Airbus A320neo pour 50 exemplaires fermes. Avec cette nouvelle commande, AerCap a désormais 270 appareils de la famille Airbus A320neo en portefeuille. "Nous avons déjà placé auprès de différents clients les trois quarts des 220 Airbus A320neo que nous avions déjà commandés", souligne Aengus Kelly, président d'AerCap, pour expliquer cet achat de 50 Airbus A320neo supplémentaires. Il semblerait même que AerCap ait pris neuf appareils de plus entre la fin novembre 2017 et le 28 décembre, avant cette nouvelle commande, puisque le total des achats d'AerCap à fin novembre 2017 était de 211 appareils dont 53 A321neo selon les documents d'Airbus.

Au 30 novembre 2017, Airbus affichait 333 ventes nettes depuis le début de l'année. Il faudra donc ajouter la commande d'AerCap (50), celle de Pegasus Airlines (25 A321neo ACF), de Viva Air (50 dans un mixte A320ceo et A320neo) ainsi que Delta Air Lines (100 A321neo ACF). Restent les 430 moyen-courriers commandés par Indigo Partners. Seront-ils confirmés sur l'année 2017 ou sur la suivante ?