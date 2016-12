Aer Lingus propose plus des vols "pre-clearance" vers les US

A partir de mars 2017, Aer Lingus Regional mettra en place des correspondances à Dublin pour des vols au départ de l'aéroport de Newquay (Cornouailles), avec un passage de l'immigration US dès l'Irlande.

Les vols en correspondance avec passages d'immigration US en Irlande se développemet de plus en plus ("pre-clearance") et permettent aux passagers d'arriver sur le sol américain en évitant de longues files d'attente.

A partir de mars 2017, la compagnie irlandaise Aer Lingus Regional proposera des vols de ce type au départ de Newquay (Cornwall Airport) en Cornouailles. A partir de cette date, la majorité des vols arriveront à Dublin à 12h et les passagers pourront bénéficier de bonnes correspondances vers les Etats-Unis vers Hartford (14h40), Chicago O'Hare (15h50), New York JFK (16h10), Boston (16h20) et, dès le mois de janvier vers le Canada, avec Toronto Pearson (13h35).

Les fréquences Newquay-Dublin débuteront à cinq vols par semaine pour monter à une exploitation quotidienne à partir d'avril. Dans tous les cas, les passagers auront la possibilité de remplir les formalités d'immigration US avant de prendre le vol de correspondance, ce qui leur permettra de gagner beaucoup de temps à l'arrivée.