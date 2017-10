Aer Lingus lance une campagne de recrutement de pilotes

La compagnie aérienne vise à recruter plus de 200 pilotes au cours des prochaines années pour ses Airbus moyen et long-courriers.

Après une passe difficile, Aer Lingus a, depuis deux ans, repris du "poil de la bête". La preuve : le réseau transatlantique compte désormais 14 lignes dont cinq ont été ouvertes depuis 2016. Aer Lingus s'apprête d'ailleurs à déployer son programme hivernal le plus important de son histoire, avec 300 000 sièges supplémentaires vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Du coup, la flotte d'Aer Lingus est aussi en pleine croissance et la compagnie aérienne a logiquement besoin de pilotes. D'où une campagne de recrutement plus de 200 pilotes au cours des prochaines années et les candidats sont invités à postuler à l'adresse suivante : http://careers.aerlingus.com. Celles et ceux qui sont intéressées ont jusqu'au 29 octobre pour déposer leur candidature.

Pour cela, il vaut mieux détenir une licence ATPL valide délivrée par l'AESA, un ME/IR valide, une formation MCC, un certificat médical AESA classe 1, trois références vérifiables à fournir et une maîtrise de l'anglais niveau 5 minimum. Des compétences sont souhaitées : qualification de type Airbus et une expérience multi-équipages de 500 heures. Une fois la candidature déposée en ligne, suivent des évaluations en ligne. Cette étape franchie, direction pour le centre d'évaluation de la compagnie aérienne à Dublin. Puis, le moment de la sélection finale, des contrôles de références et les tests médicaux.