Aer Lingus lance un nouveau service premium sur moyen-courrier

AerSpace, c'est le nom du nouveau service premium sur moyen-courrier que la compagnie irlandaise Aer Lingus va lancer pour des voyages à compter du 1er septembre 2019. Grâce à ce nouveau service, les passagers AerSpace pourront avoir un accès au premier rang garanti, au hublot ou au couloir avec le siège du milieu neutralisé pour plus de confort. Quatre sièges AerSpace seront donc disponibles par avion, avec un espace de rangement en cabine réservé.

Par ailleurs, les passagers AerSpace auront un accès gratuit aux salons d'aéroport, et bénéficieront d'une file prioritaire aux contrôles de sécurité, avec un embarquement prioritaire et des rafraîchissements à bord. Le tarif AerSpace peut aussi être modifié gratuitement et inclut l'enregistrement d'un bagage en soute de 20 kilos. Il permet aussi de cumuler des points Avios.

Le tarif AerSpace est proposé à partir de 129 euros (taxe et frais inclus) ou 258 euros l'A/R. En moyenne, le prix d'un aller-retour pour un Paris-Dublin est de 138 euros, et de 151 euros pour un Paris-Cork. Le tarif AerSpace sera disponible vers cinq destinations anglaises et treize destinations européennes au départ de Dublin, dont Paris, et cinq destinations au départ de Cork, incluant aussi Paris. Le tarif sera aussi disponible sur les lignes Cork-Heathrow, Shannon-Heathrow, Belfast-Heathrow et Gatwick-Knock.