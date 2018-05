Aer Lingus fête ses 60 ans sur le transatlantique

Le 28 avril 1958, le Lockheed L1049 Super Constellation d'Aerlinte Eireann s'envolait de Dublin vers New York avec six membres d'équipage et 99 passagers en classe économique. Aujourd'hui, les vols transatlantiques d'Aer Lingus sont principalement opérés à bord d'appareils Airbus A330, transportant jusqu'à 317 passagers.

Ces soixante dernières années, la compagnie irlandaise (qui appartient maintenant au groupe IAG) a transporté 35 millions de passagers sur les liaisons de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui elle dessert depuis l'Irlande treize destinations nord-américaines (Boston, Chicago, Hartford, Los Angeles, Miami, New York JFK, Newark, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Toronto, Washington D.C). Cet été, Aer Lingus, proposera près de 2,75 millions de sièges disponibles sur les lignes transatlantiques de la compagnie avec l'ajout de deux nouvelles liaisons vers Philadelphie (à partir de mars) et Seattle (à partir de mai).