Aegean Airlines réduit ses pertes d'un tiers au premier semestre

Aegean a transporté un total de 5,9 millions de passagers sur la période, soit une hausse de 7%, avec un total de 3,3 millions de passagers rien que sur les liaisons internationales. Le coefficient de remplissage s'est amélioré de plus de deux points, passant de 79,2% à 81,7%.

Aegean Airlines poursuit le rétablissement de ses comptes et de son activité. Pour le premier semestre 2018, la compagnie grecque a réalisé un chiffre d'affaires de 455,7 M€, en hausse de 1% par rapport à la même période de 2017. Le transporteur a surtout réduit sa perte nette à 13,8 M€, contre 20 M€ sur la période du premier semestre 2017.

