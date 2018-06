Aegean Airlines confirme ses 20 Airbus A320neo et A321neo

La compagnie aérienne grecque transforme en commande ferme sa lettre d'intention pour 10 Airbus A321neo et 20 A320neo.

Aegean Airlines n'a pas attendu le prochain Salon de Farnborough pour transformer en commande ferme sa lettre d'intention annoncée en mars dernier et portant sur 10 Airbus A321neo et 20 A320neo. Un contrat d'une valeur de 5 Md$, prix catalogue. Aegean Airlines n'a pas indiqué le choix de sa motorisation. La famille Airbus A320neo est proposée avec deux moteurs : CFM Leap-1A et Pratt & Whitney PW1100G-JM. De même, la compagnie aérienne n'a pas précisé le calendrier des livraisons. Aegean Airlines doit également prendre des Airbus A320neo en leasing. Le transporteur est déjà client Airbus avec en flotte 37 A320, 11 A321 et un A319.

Parallèlement à cette commande, Aegean Airlines prévoit d'investir 30 M€ au cours des 24 prochains mois dans la construction d'une école de formation pour ses équipages sur l'aéroport d'Athènes. D'une surface totale de 12 000 m2, le centre accueillera salles de formation et simulateurs. Dans le cadre de cet investissement dédié à la formation des pilotes et futurs pilotes, la compagnie aérienne lancera un programme de bourses pour 100 élèves pilotes, sur le modèle des cadets d'Air France, en 2018/2019 pour couvrir leur formation.