ADAVe : Uber présente son propre concept

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

Aviation légère et d'affaires

Cette dernière va simuler l'impact de l'utilisation d'ADAVe au-dessus de l'aéroport de Dallas-Fort Worth au cours d'un pic de traffic aérien. Le but est de renforcer la sécurité du transport aérien dans tous les sens du terme, qu'il soit aussi bien classique qu'électrique.

Car l'ambition d'Uber est de passer aux vols de démonstrations en 2020 et de lancer un service de transport commercial à l'horizon 2023. La société a également signé des accords de partenariat R&D avec le laboratoire de recherche de l'US Army ainsi que la Nasa.

Uber n'envisage aucunement de produire l'appareil. Ce dernier est destiné à définir un pseudo cahier des charges, ainsi que les caractéristiques et performances souhaitées par la société et à stimuler aussi bien les nouvelles idées que la discussion chez les différents avionneurs.

La seconde conférence annuelle Elevate d'Uber aura été jalonnée par la présentation de différents concepts dont ceux d'Embraer ( http://www.air-cosmos.com/embraer-devoile-son-aeronef-adave-110673 ) et de Karem ( http://www.air-cosmos.com/karem-devoile-son-adave-a-son-tour-110685 ). Uber, dont l'ambition est de créer un réseau de transport aérien urbain électrique, uberAir, a présenté son propre concept d'ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), l'eCRM-003.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.