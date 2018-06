ActInSpace : le hackathon spatial devenu mondial

Les prix internationaux ActInSpace 2018 ont été décernés durant le Toulouse Space Show.

Développer l’entreprenariat et créer un lien entre les acteurs du spatial et la société civile en proposant durant 24 heures à des équipes de 2 à 5 personnes des défis basés sur des brevets, des logiciels, des données ou des infrastructures venant du spatial : telle est l’ambition du concours international ActInSpace initié en 2014 par le Cnes, l’ESA et l’ESA Bic Sud France, entre hackathon et startup weekend.

32 pays participants.

Après une première édition française (qui à l’époque mobilisa 5 villes), la manifestation s’est européanisée en 2016, pour devenir mondiale cette année : les 26 et 27 mai dernier, elle a rassemblé pas moins de 2 200 candidats (dont 800 en France), réparties en plus de 550 équipes à travers 32 pays et 65 villes (dont 15 françaises), sur les cinq continents.

Chacun équipe a planché sur l’un des 80 sujets proposés, accompagnée localement par des « coaches business » et des experts du secteur spatial.

And the winner is…

Les finales française et internationale d’ActInSpace 2018 se sont déroulées les 26 et 27 juin à Toulouse, à l’occasion du salon Toulouse Space Show.

C’est l’équipe australienne Wright Team Incorporated qui a remporté le premier prix, devant Ingeco (Colombie), InsertSpace (Singapour), Lycie (France) et Space Tree (Estonie), remis par Jean-Yves Le Gall, le président du Cnes.

ActInSpace 2018 a bénéficié du soutien de nombreux partenaires : Airbus, Air France, AirZeroG, CLS, les Entrepreneuriales, FabSpace, GSA, EBAN, Harmonie mutuelle, l’INPI, Invest In Toulouse, Invivo, Qwant, Novespace, Toulouse Business School et Thales Alenia Space.

Suite aux deux premières éditions, au moins 12 entreprises ont été créées.