Acinonyx : Important exercice de projection inter armées

L'Armée de l'Air et l'armée de Terre vont participer du 7 au 14 février 2018 à un important exercice de projection impliquants avions de transport, chasseurs, hélicoptères et troupes aéroportées.

L'exercice Acinonyx est organisé conjointement par la Brigade Aérienne d'Appui et de Projection (BAAP) de l'armée de l'Air et la 11e Brigade Parachutiste (BP) de l'armée de Terre. Il permettra aux différents acteurs de s'entrainer à la projection par voie aérienne d'une force de réaction rapide.

Dans le cadre de son contrat opérationnel, la 11e BP maintient en permanence une force d'action rapide aéroportée (Guepard TAP) en alerte. En quelques heures, 800 hommes peuvent être déployés à 5 000 km de la métropole. Depuis 2015, cette force a déjà été engagée à huit reprise (République Centre Africaine, Gabon, Irma …).

L'Armée de l'Air participera à l'exercice depuis la base aérienne d'Orléans avec quatre avions de transport (Un de chacun des types en service : A400M, C-130H, C-160 et Casa). Un ou deux C-130J américains ainsi que des troupes de la 173e Brigade Aéroportée US se joindront aux français.

Il est prévu que 720 parachutistes soient largués de jour comme de nuit durant l'exercice . Les entraînements comprendront aussi des livraisons de matériel par air, des vols tactiques et des posés d'assaut. Les différents entrainements permettront de qualifier les pilotes de transport en tant que "Package Leader" (Commandant d'une formation de plus de deux appareils), "Element Leader" (Deux appareils), d'autres pilotes pourront être qualifiés au niveau "Combat Ready" ou "Combat Ready +".

Pour plus de réalisme, une douzaine de chasseurs participeront aussi à Acionyx. Des Alpha Jet interviendront comme agresseurs, simulant des ennemis. Des Rafale et des Mirage 2000C seront chargé de la protection des avions de transport et des troupes au sol.

Du côté des hélicoptères, des appareils du 5e Régiment d'Hélicoptères de combat seront impliqués.