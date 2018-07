AccorHotels renonce à Air France – KLM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Début juin, le groupe hôtelier avait ainsi déclaré son intention d'entrer au capital de la compagnie aérienne en rachetant la part détenue par l'Etat, à savoir 14,3%. Si les raisons précises de l'abandon de ce projet n'ont pas été dévoilées, il semblerait que le problème vienne du financement de cette acquisition. Le groupe aurait eu du mal à trouver des investisseurs européens et français, prêts à soutenir cette opération. Malgré tout, « AccorHotels reste convaincu du fort potentiel de création de valeur d'une association renforcée entre hôteliers et partenaires aériens », précise Sébastien Bazin, PDG du groupe.

Malgré de bonnes performances économiques au premier semestre 2018 (le chiffre d'affaires atteint 1 459M€), le groupe AccorHotels a annoncé le 26 juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats, qu'il abandonnait le projet de participation dans Air France – KLM. Si la stratégie de mutualiser les programmes de fidélité semblait prometteuse, « le groupe considère que les conditions nécessaires pour une prise de participation minoritaire dans Air France – KLM ne sont pas réunies à ce stade, et a par conséquent décidé de ne pas poursuivre l'étude de ce projet », rapporte AccorHotels.

