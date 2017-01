Accord entre AFI KLM E&M et Northrop Grumman pour le soutien des A330 MRTT australiens

Air France Industries (AFI) KLM E&M (Engineering & Maintenance) a annoncé, le 18 janvier 2017, la signature d'un contrat avec la filiale australienne de Northrop Grumman pour le soutien des A330 MRTT de la Royal Australian Air Force (RAAF).

Cet accord porte sur "des solutions de support équipement, APU ainsi que la maintenance, la réparation et le test de moteurs CF6-80E1" explique AFI. Plus précisément, AFI KLM E&M fournira à Northrop Grumman "ses services en matière de réparation, révision et test d'équipements aéronautiques, de générateurs auxiliaires et de moteurs CF6-80E1. Sont également inclus l'accès immédiat aux pièces de rechange et LRU, ainsi que des solutions logistiques globales. Le cadre contractuel permet également des extensions futures, sur d'autres services de maintenance et d'autres types avion".

Le contrat permettra aux KC-30A MRTT (Nom donné à l'A330 MRTT au sein de la RAAF) d'accéder au réseau de service après vente d'AFI. Northrop Grumman pourra également accéder au réseau et processus de gestion des matériels d'AFI KLM E&M. Le groupe européen connait bien l'A330 qui est employé depuis de nombreuses années par les compagnies civiles.

Ce contrat est important pour AFI. L'industriel assure actuellement le maintien en condition opérationnel des E-3F Awacs de l'armée de l'Air et aimerait à l'avenir remporter de nouveaux marchés dans le domaine militaire. L'A330 MRTT est employé par le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, en plus de l'Australie. Il entrera en service dans l'armée de l'Air à partir de 2018. L'appareil a également été sélectionné par la Corée du sud, Singapour, les Pays-Bas et le Luxembourg. Une flotte européenne mutualisée pourrait même être mise en place. Cet avion directement dérivé d'un modèle civil représente donc des opportunités importantes pour AFI KLM E&M.