Accord de coopération Onera-Thales Alenia Space

Partenaires de longue date, l’Onera et Thales Alenia Space viennent de signer un accord de coopération sur les activités spatiales.

Le 13 novembre, l’Onera et Thales Alenia Space ont signé un accord de coopération sur les activités spatiales, avec l’objectif de renforcer et structurer les activités conjointes déjà existantes (telles que l’optique pour les satellites d’observation de la Terre ou le programme de dirigeable Stratobus), et mener communes des recherches de pointe sur les sujets d’intérêt commun sur de nouveaux sujets de rupture (dans les télécommunications, l’imagerie optique ou la connaissance de l’environnement spatial). L’objectif est de développer des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, pour les marchés militaires, institutionnels ou d’exportation. Un comité directeur chargé de développer la stratégie de coopération a été mis en place, ainsi qu’un comité exécutif, qui assurera le suivi de chacun des sujets identifiés.

Réactions.

« Je suis ravi de la signature de cet accord de coopération qui couronne un partenariat de longue date, s’est félicité Jean-Loïc Galle, président de Thales Alenia Space. Nous reconnaissons la forte compétence de l’Onera dans le domaine spatial et son haut potentiel de recherche et développement. Pour faire face à l’évolution du secteur spatial et réaffirmer notre leadership, l‘accord Thales Alenia Space-Onera sera un atout supplémentaire pour gagner la compétition de l’innovation. »

« Les scientifiques de l’Onera défrichent, explorent et construisent le futur de l’aérospatial, a pour sa part commenté Bruno Sainjon, président de l’Onera. Ce partenariat structurant avec un acteur aussi important que Thales Alenia Space va nous permettre de concrétiser notre rôle d’innovateur au profit de l’Etat et des industriels français, dans des domaines aussi divers que les télécommunications spatiales ou l’imagerie à très haute résolution. »

Troisième accord à suivre.

Cet accord intervient près de 20 mois après celui signé entre l’Onera et ArianeGroup, pour la recherche et les technologies dans les domaines des lanceurs et des missiles. Un troisième accord équivalent devrait être prochainement conclu avec Airbus Defence and Space.