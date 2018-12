Accord Airbus, Lockheed Martin sur les ravitailleurs

Airbus et Lockheed Martin ont annoncé la signature d'un accord concernant les ravitailleurs en vol. Les deux industriels vont "explorer conjointement les opportunités de répondre au besoin croissant des clients militaires américains en matière de ravitaillement en vol".

Airbus et Lockheed Martin coopéreront autour de l'A330 MRTT pour offrir notamment des services payants de ravitaillement en vol pour répondre à certains besoins capacitaires. « En associant la force d’innovation et l’expertise d’Airbus et de Lockheed Martin, nous serons bien placés pour fournir à l’US Air Force et à ses alliés dans le monde entier les solutions de ravitaillement modernes requises pour relever les défis sécuritaires du 21e siècle. » a déclaré Marillyn Hewson, Présidente-directrice générale de Lockheed Martin. Airbus et Lockheed Martin se disent également prêts à participer à une réflexion sur un futur ravitailleur en vol.

Il semble que les deux industriels veulent profiter des difficultés rencontrées par le KC-46A Pegasus de Boeing. Cet appareil a été sélectionné par l'US Air Force mais le programme fait face à des retards. "Nous sommes convaincus que l’alliance du savoir-faire d’Airbus en matière de ravitailleurs et de la forte présence de Lockheed Martin aux États-Unis permettra de fournir des solutions extrêmement performantes, capables de répondre aux besoins actuels et futurs de l’armée américaine en matière de ravitaillement en vol." explique Fernando Alonso, Directeur de Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space.

L'A330 MRTT a déjà été commandé par l'Australie, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la France, Singapour, la Corée du sud et la MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet, regroupant l'Allemagne, la Norvège, le Luxembourg, les Pays Bas et la Belgique).