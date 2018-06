Accéder à l'Espace en 2030 et en 2050 le 19 juin à Paris

Le dernier Mardi de l'espace du Cnes et de l'association Bar des Sciences de la saison 2017-2018 se tient mardi 19 juin au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Accéder à l'Espace en 2030 et en 2050 ».

L’espace évolue très vite : nouvelles constellations de satellites, nouvelles utilisations de l’espace (tourisme, projets d’extraction du minerai des astéroïdes…), retour de l’homme sur la Lune, et bientôt présence sur Mars. Les lanceurs devront s’adapter pour répondre à ces nouveaux besoins. Ils devront être plus performants, plus « multifonctions », et moins chers.

Les intervenants aborderont les nouveaux lanceurs tels qu’ils sont envisagés à l’horizon 2030, et tels qu’ils peuvent être imaginés en 2050. Ils se pencheront plus particulièrement sur les innovations coté matériaux, structures, et procédés de fabrication, qui contribueront à améliorer les performances des lanceurs, et à permettre de nouvelles architectures plus ambitieuses.

Marie Jacquesson, chef du service Structure Thermique et Matériau au Cnes

Fréderic Masson, chef de projet à la Direction des Lanceurs du Cnes

Rendez-vous mardi 19 juin 2018 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin, le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.

Renseignements sur https://cnes.fr/fr/mardis-de-lespace-2017-2018