Abu Dhabi développe l'usage des drones pour les inspections

La ville d'Abu Dhabi a décidé d'avoir recours aux drones pour permettre les inspections de chantiers.

Misant toujours plus sur les nouvelles technologies, Abu Dhabi a décidé d'étendre l'usage des drones afin de permettre l'inspection de chantiers et évaluer leur progression. Les aéronefs permettront aux ingénieurs d'obtenir une vision détaillée et continue des chantiers.

Pour lire la suite de l'article, rendez-vous sur notre site Apps&Drones.