A400M : LA France et l'Allemagne commandent deux simulateurs

Le Royaume-Uni a confié la formation de ses équipages d'A400M à la société "A400M Training Services Ltd (ATSL)" crée par Airbus Military et Thales.

La France et l'Allemagne mutualisent la formation de leurs équipages d'A400M. La formation initiale des pilotes se déroule en Allemagne tandis que des stages tactiques sont organisés en France. Il existe aussi des accords d'échange de personnel entre les deux pays.

Thales annonce avoir déjà livré "cinq simulateurs de vol A400M FFS et deux systèmes d'entraînement au vol simplifiés à destination de la France, l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Centre d’Entrainement International de Séville. Un sixième FFS sera livré à l’Espagne en 2018." Thales est l'unique fournisseur de simulateurs d'A400M.

Ces simulateurs seront fournis par Airbus , maitre d'oeuvre du programme A400M . Il s'agit de deux systèmes "Full Flight" permettant de former les équipages des appareils. Ces simulateurs peuvent notamment de reproduire des scénarios complexes tels que des ravitaillements en vol ou des vols tactiques. Des capacités qui ne sont pas encore toutes disponibles sur les appareils en service mais qui sont attendues.

Thales a annoncé le 03 octobre 2017, la commande par la France et l'Allemagne de deux simulateurs de vol pour avion de transport A400M.

