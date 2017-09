A380 de Qantas : Airbus s'invite dans l'aménagement cabine

Qantas Airways vient de confier à Airbus toute la conception et l'ingénierie de l'espace cabine du pont supérieur de ses 12 A380 qui vont bénéficier d'un renouvellement complet de sièges et d'aménagement.

Qantas Airways a décidé de revoir l'aménagement cabine passagers de ses Airbus A380. Objectif : augmenter la capacité au profit des passagers "premium". Qantas Airways veut donc retirer 30 sièges dans la classe économique sur le pont supérieur de ses Airbus A380 pour ajouter six fauteuils-couchettes en classe affaires et 25 sièges en classe économique Premium pour une capacité globale de 485 passagers, soit un de plus par rapport à la capacité actuelle. Pour cela, Qantas Airways a confié à Airbus Interiors Services, la nouvelle entité d'Airbus dont la création a été annoncée au dernier salon Aircraft Interiors, le ré-aménagement complet du pont supérieur de ses douze Airbus A380.

Ce travail d'ingénierie se traduit par la création d'un salon à l'avant du pont supérieur des A380 de Qantas Airways qui a également décidé de changer les fauteuils-couchettes de son actuelle classe affaires pour intégrer les nouveautés de sa nouvelle "Suite Affaires". Ce qui donne aussi à tous les passagers un accès direct au couloir. Le salon permettra aussi aux passagers de dîner s'ils le souhaitent.

De même, le siège de la classe économique Premium a été revu avec une assise plus large de 10 % tandis que celui de la classe économique est doté de nouveaux coussins et d'un système de divertissement amélioré. La rénovation des A380 sera lancée au deuxième trimestre 2019 et doit être achevée à la fin 2020. Qantas Airways est le premier "contrat" d'Airbus Interiors Services dirigée par Laurent Martinez et qui s'appuie sur le savoir-faire des équipes de l'ancien Airbus Corporate Jet Centre, spécialisé dans l'aménagement de moyen et long-courriers pour VVIP, gouvernements et richissimes hommes d'affaires.

L'ambition d'Airbus Interiors Services s'affirme sur trois segments : conception et fabrication de tous les équipements nécessaires au travail des navigants commerciaux et au confort des passagers (éléments d'office, toilettes, équipements sièges, moquette, rangements bagages,...), retrofit de cabine passagers pour les mettre à l'heure du Wifi et de la connectivité, conception de produits innovants à la demande des compagnies aériennes.

Investir le marché de l'aménagement cabines passagers d'avions de ligne démangeait Airbus depuis un certain temps déjà. Le travail mené pour gagner de la surface utile, sous le nom de Spaceflex, à l'arrière de la cabine des familles Airbus A320ceo et A320neo était un premier signe. Le lancement du concept "Airspace by Airbus" avec sa première application pour les futurs A330neo, et désormais étendue à la famille A320neo depuis le dernier Salon du Bourget, était le deuxième signe plus éclatant de cette ambition.