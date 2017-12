A Mirabel, Bell produit son 5 000ème hélicoptère

Le site de Bell Helicopter à Mirabel, au Québec, Canada, vient juste de produire son cinq millième hélicoptère.

Il s’agit d’un hélicoptère Bell 407GXP destiné à l’entreprise chinoise Shaanxi Helicopter Co. Ltd. (SHC), qui a signé un contrat pour l’achat de 100 appareils de ce modèle plus tôt cette année.



Lancé en 2015, le Bell 407GXP est le dernier-né de la gamme de produits Bell 407. Il offre une charge utile accrue de 50 livres (22,5 kg) et est doté d’un nouveau turbomoteur, le M250 de Rolls-Royce. L’hélicoptère Bell 407GXP est également équipé de nouvelles caractéristiques avioniques, notamment d’un système amélioré de calcul de performance en vol stationnaire et d’une transmission dont le temps entre les révisions est prolongé de plus de 500 heures afin de réduire les coûts de maintenance. Le Bell 407GXP possède une cabine pouvant être configurée selon les charges utiles et les diverses missions à exécuter.



Quelque 1400 hélicoptères Bell 407 sont aujourd’hui exploités à travers le monde. Ils réalisent une foule de missions pour les secteurs corporatif, des services médicaux d’urgence par hélicoptère et de l’énergie.



Bell Helicopter est née en 1935 sous le nom Bell Aircraft Corporation en tant que petite entreprise d’aviation engagée à élargir la portée du décollage vertical.

Les installations de Mirabel ont été de leur côté inaugurées en 1986. C'est à Mirabel que sont assurés l’assemblage final et la livraison de la majorité des appareils de la gamme commerciale, incluant le Bell 505 Jet Ranger X, le Bell 429, le Bell 412EPI et le Bell 407GXP.