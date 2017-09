A la conquête de Titan : mardi 12 septembre sur France 5

Alors que la sonde Cassini se prépare à son plongeon final dans l’atmosphère de Saturne, France 5 programme un documentaire franco-japonais sur la conquête de Titan, sa plus grosse lune.

Présentation du documentaire

Objet de curiosité depuis sa découverte au XVIIe siècle, Titan, la plus grosse lune de Saturne, a commencé à livrer ses secrets en 2005 grâce à une mission spatiale exceptionnelle : Cassini-Huygens. Après un voyage de 7 ans, un vaisseau orbiteur, Cassini, a réussi à envoyer une sonde, Huygens, se poser sur Titan à plus d’un milliard et demi de kilomètres de la Terre. À ce jour, Titan reste le corps céleste le plus lointain où l’homme ait réussi à faire atterrir une sonde.

C’est cette aventure hors du commun que « A la conquête de Titan » vous invite à revivre à l’heure où les survols de Cassini vont prendre fin après treize années d’une incroyable richesse pour le milieu scientifique.

Treize années durant lesquelles le vaisseau n’a cessé d’envoyer des données étonnantes révélant un monde complexe, proche de ce que nous connaissons sur Terre. Un monde doté d’une atmosphère, de saisons, de pluies, de lacs et de mers, de champs de dunes et de montagnes, d’un océan d’eau liquide caché sous sa surface, et surtout, de matières organiques qui pourraient permettre de voir se développer la vie. Autant d’éléments qui font de Titan une candidate sérieuse pour l’installation d’une colonie humaine.

Pour nous accompagner dans ce voyage hors du commun, les héros qui ont mené cette mission nous feront partager leur aventure scientifique, technologique et humaine, tandis qu’une reconstitution minutieuse en animation nous permettra non seulement d’embarquer à bord de Cassini et d’atterrir avec Huygens à la surface de Titan, mais aussi de parcourir ses paysages et de partager la vie quotidienne des futurs colons qui s’y installeront.

Fruit d’une collaboration resserrée entre les scientifiques ayant travaillé sur la mission et l’équipe artistique du film, « A la conquête de Titan » vous propose de revivre une des plus fascinantes odyssées spatiales, une odyssée qui n’en est qu’à ses débuts et verra l’homme partir à la conquête de l’univers.

Science Grand Format - A la découverte de Titan

Inédit

Format : 90 minutes

Auteurs-réalisateurs : Jonathan Tavel et Frédéric Ramade

Réalisation : Frédéric Ramade

Production : Agat Films & Cie, NHK et Optis avec la participation de France Télévisions

Diffusion

Mardi 12 septembre à 20h55 sur France 5