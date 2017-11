A cheval sur une fusée Agena

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Lors de l'avant-dernière mission du programme pré-lunaire américain à bord de cabines biplaces, durant laquelle la cabine Gemini 11 a rejoint sur orbite un étage-cible Agena , Richard Gordon a effectué deux sorties extra-véhiculaires. Lors de la première, durant laquelle il doit transférer une longe de l'Agena à sa cabine, il s'accorde un instant de repos à califourchon sur l'étage-cible, avant que son commandant Pete Conrad lui ordonne de réintégrer le vaisseau, au terme de 38 minutes passées dans le vide : le piéton de l'espace a beaucoup transpiré et voit de moins en moins bien à travers la visière de son casque à cause de la buée.

Né le 5 octobre 1929 à Seattle (État de Washington), le capitaine de vaisseau Richard « Dick » Gordon était pilote d'essais de l' US Navy lorsqu'il a été sélectionné dans le troisième groupe d'astronautes de la Nasa , en 1963. D'abord affecté comme pilote de réserve de la mission Gemini 8, il avait effectué son premier vol lors de la mission Gemini 11, du 12 au 15 septembre 1996. Il avait ensuite été pilote de réserve pour Apollo 9, avant de participer à la mission Apollo 12 au même poste, du 14 au 19 novembre 1969. Commandant de réserve pour la mission de la mission Apollo 15, il devait commander la mission Apollo 18, finalement annulée. Il avait dès lors quitté l'US Navy et la Nasa en 1972 pour rejoindre notamment l'industrie chimique.

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 6 novembre, l'astronaute américain Dick Gordon est décédé à l'âge de 88 ans. Il avait été pilote des missions Gemini 11 et Apollo 12. Une photo de son premier vol est devenue iconique.

